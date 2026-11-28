Il passato che ritorna, un legame mai spezzato e un presente che impone di concentrarsi esclusivamente sul campo. La sfida contro il Benevento avrÃ un significato particolare per Filippo Inzaghi, che ritrova una piazza alla quale Ã¨ rimasto profondamente legato dopo due stagioni ricche di soddisfazioni e risultati storici. Il rapporto con il presidente Vigorito Ã¨ ancora solido, ma per novanta minuti i sentimenti dovranno lasciare spazio alla partita. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha ripercorso con emozione la propria esperienza in Campania, senza perÃ² perdere di vista le difficoltÃ dell'impegno che attende il Palermo.

«Giocare contro il Benevento Ã¨ qualcosa di speciale. Secondo me nei due anni lÃ¬ non ci siamo resi conto di ciÃ² che abbiamo fatto. Col tempo abbiamo capito che avevamo fatto qualcosa di specialeÂ», ha dichiarato Inzaghi, ricordando un'avventura che ha lasciato un segno importante nella sua carriera.

Il legame con la societÃ giallorossa Ã¨ rimasto intatto, come dimostra il rapporto con il presidente Vigorito: Â«Con Vigorito ci sentiamo spesso. Ho tifato per loro l'anno scorso. Devo fargli i complimenti, giocano beneÂ». L'affetto, tuttavia, non deve diventare una distrazione. L'allenatore ha infatti sottolineato le qualitÃ dell'avversario e le insidie della gara: Â«Sono simili all'Ascoli per come giocano, Ã¨ una gara molto insidiosa per noi. Saremo avversari per 90', ma appena finirÃ torneremo a tifare l'uno per l'altroÂ». E sui record ottenuti nella sua precedente esperienza ha aggiunto: Â«Spero di potermi migliorare, ma ogni squadra ha una sua struttura. Sarebbe un sogno raggiungere quei traguardi, ma mi basta raggiungere l'obiettivoÂ».

Inzaghi dovrÃ perÃ² fare i conti con un organico ancora ridotto. Le notizie dall'infermeria non hanno portato recuperi e le scelte saranno inevitabilmente condizionate dalle assenze: Â«Non abbiamo recuperato nessuno, siamo contati. Mazzitelli sarÃ convocatoÂ», ha spiegato il tecnico, confermando dunque che il centrocampista tornerÃ a disposizione per la partita.

Tra le soluzioni a centrocampo c'Ã¨ anche Gomes, che contro il SÃ¼dtirol ha dimostrato di poter offrire un contributo importante. Inzaghi ha spiegato cosÃ¬ la sua scelta: Â«Ha fatto la mezzala al posto di Hernani, perchÃ© era molto stanco. Lui Ã¨ un giocatore che puÃ² fare tutti i ruoli di centrocampo. Ãˆ entrato molto bene e sono contentoÂ». Una duttilitÃ preziosa in una fase della stagione in cui le alternative sono limitate.

Parole di grande apprezzamento anche per Johnsen, protagonista di un avvio di campionato straordinario. Inzaghi ha scherzato sulle aspettative realizzative del norvegese: Â«Doveva fare minimo 10 golÂ». Poi ha approfondito il proprio giudizio: Â«Deve solo convincersi che sta facendo cose che rientrano nella normalitÃ . Sta facendo la differenza, ma Ã¨ intelligente a tal punto da capire che puÃ² fare ancora di piÃ¹. Dovrebbe giocare in AÂ».

Infine, il tecnico ha anticipato alcune indicazioni sulla formazione, confermando due possibili titolari: Â«Devo capire chi recupera. Magnani e Gomes saranno titolari e faranno una grande partitaÂ». Per il Palermo, dunque, una sfida dal valore speciale per il proprio allenatore, ma soprattutto un appuntamento importante per difendere il primato e dare continuitÃ al percorso intrapreso.