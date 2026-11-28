Tra i protagonisti della vittoria contro il Benevento anche Giangiacomo Magnani, schierato dal primo minuto da Inzaghi. Il difensore ha sottolineato l'importanza del successo, il valore di aver mantenuto la porta inviolata e il legame con il pubblico rosanero, proiettandosi infine alla prossima trasferta contro l'Hellas Verona.

Gian Giacomo, un Palermo dominante batte 3-0 il Benevento. Che consapevolezza dà questa vittoria?

«Sicuramente una grande consapevolezza che in parte avevamo già. Dopo la partita di Catanzaro è una bella risposta, insieme alla partita col Südtirol».

Zero gol subiti quest'oggi: da difensore, ti chiedo l'importanza di aver mantenuto la porta inviolata.

«Sicuramente è importantissimo, perché noi tutti siamo consapevoli di averne subiti troppi per la squadra che siamo e per le qualità che abbiamo. È una cosa su cui stiamo lavorando e ottenere questo risultato stasera è sicuramente un motivo di orgoglio».

Nove vittorie su nove in casa in questa stagione. Cosa scatta per voi calciatori quando entrate sul campo del Barbera?

«Penso che sia quello che scatta a tutti quelli che guardano questo stadio e mettono piede su questo campo. Insomma, è una tifoseria meravigliosa, una curva splendida. La voglia di non deludere e di fare il massimo per loro c'è sempre».

Prossima gara sul campo dell'Hellas Verona. Come si prepara adesso questa partita?

«Come tutte le altre. Sappiamo che il Verona è una squadra molto forte, sicuramente una squadra che ambisce alla promozione. È una squadra che fino adesso ha faticato, ma questo non ci permette di sottovalutarla. Anzi, abbiamo grandissimo rispetto e metteremo una grandissima attenzione nell'affrontare questa gara».