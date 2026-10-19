Ilvola in classifica e si gode un avvio di stagione da record. Sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate hanno portato i rosanero a quota 19 punti, un traguardo mai raggiunto prima dal club in Serie B dopo altrettanti turni di campionato. Come racconta il Giornale di Sicilia nell'articolo firmato da Salvatore Orifici, il successo per 2-0 sul campo delha rafforzato ulteriormente le certezze della squadra di, che adesso può contare su cinque punti di vantaggio proprio sui lombardi e sei su, attualmente terze.

Un inizio che rappresenta un segnale importante per tutta la categoria. I rosanero hanno dimostrato di saper vincere sia in casa sia in trasferta, conquistando due successi consecutivi lontano dal Barbera contro Empoli e Mantova. Una continuità che non si era ancora vista nella gestione Inzaghi e che testimonia la capacità della squadra di affrontare le difficoltà senza perdere di vista il risultato.

Un primato che guarda alla Serie A

Negli ultimi trent'anni di Serie B, soltantoederano riuscite a partire con un rendimento analogo dopo sette giornate. Il precedente più recente citato dal quotidiano è quello del Pisa nella stagione 2021/22, quando la formazione allenata da Luca D'Angelo aveva conquistato un avvio altrettanto brillante, senza però riuscire a mantenere il ritmo fino alla fine del campionato.

Il Palermo, però, presenta caratteristiche e ambizioni differenti. La squadra è stata costruita per puntare in alto e sente la responsabilità di una piazza che aspetta il ritorno in Serie A. Il vantaggio accumulato sulle inseguitrici rappresenta un primo margine importante, ma la stagione è ancora lunga e sarà necessario confermare quanto di buono mostrato nelle prime settimane.

Tra gli aspetti più positivi emersi dalla trasferta di Mantova c'è anche il ritorno della solidità difensiva. Dopo alcune gare in cui erano arrivati gol subiti, i rosanero hanno mantenuto la porta inviolata, ritrovando un clean sheet che mancava dalla prima giornata contro la Juve Stabia.

Ceccaroni: «Non aver subito gol ci dà consapevolezza»

Tra i protagonisti della crescita difensiva c'è, che insieme al capitanosta formando una coppia sempre più affidabile al centro della retroguardia. Il difensore ha riconosciuto le difficoltà incontrate al Martelli, sottolineando l'importanza di aver saputo resistere alla pressione avversaria.

«A Mantova è stato difficile. Loro davanti hanno grande qualità e ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a resistere. Inzaghi ci aveva chiesto di continuare dopo i 19 clean sheet dell'anno scorso. Quest'anno facciamo molto bene in fase offensiva, abbiamo concesso qualcosa in più anche se a Empoli siamo stati fortunati negli episodi. Non aver subito gol ci dà consapevolezza del lavoro che stiamo facendo», ha dichiarato Ceccaroni.

Il successo contro i lombardi è arrivato attraverso una prestazione di sacrificio, nella quale il Palermo ha saputo soffrire prima di sfruttare gli spazi concessi nella ripresa. «Sapevamo che era un campo difficile. Loro stavano facendo molto bene ed erano in salute. Lo hanno dimostrato perché è stata una partita dura e tosta sui duelli. Siamo stati bravi nei momenti in cui dovevamo soffrire e a far male quando siamo ripartiti. Una grande vittoria che ci dà consapevolezza e morale per continuare a lavorare», ha aggiunto il numero 32 rosanero.

Piedi per terra e testa alla Carrarese

Nonostante il primato e il vantaggio sulle inseguitrici, Ceccaroni invita a non abbassare la guardia. Il Palermo è soltanto all'inizio del proprio percorso e dovrà continuare a lavorare con la stessa intensità per mantenere il livello raggiunto.

«Sappiamo di essere solo all'inizio. Il nostro è un inizio impressionante. Sappiamo che al lavoro dell'anno scorso abbiamo aggiunto pezzi importanti. Non era facile partire così, ma abbiamo lavorato bene in ritiro e lo facciamo ogni settimana. Non dobbiamo fare passi indietro», ha spiegato il difensore.

La classifica, intanto, contribuisce ad alimentare entusiasmo e fiducia all'interno del gruppo. «La classifica fa lavorare bene e fa dare sempre qualcosa in più, andando al campo col sorriso. C'è anche tanta responsabilità. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore, ma dobbiamo dimostrarlo per tutto il campionato», ha sottolineato Ceccaroni, ringraziando anche i tifosi per il sostegno mostrato durante la trasferta lombarda.

Adesso l'attenzione si sposta sulla Carrarese, attesa al Renzo Barbera. «Da inizio settimana prepareremo la prossima partita. Sarà complicata come tutte. Davanti al nostro pubblico diamo sempre qualcosa in più, ci aspettiamo un Barbera gremito come al solito», ha concluso il difensore.

Il Palermo riparte dunque da 19 punti, da un primato storico e dalla consapevolezza di poter contare su un gruppo sempre più solido. L'avvio è da grande squadra, ma la vera sfida sarà confermarsi giornata dopo giornata.

Fonte: Giornale di Sicilia — Salvatore Orifici