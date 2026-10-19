Dopo un lungo digiuno realizzativo,è tornato al gol nella partita più importante, contribuendo al successo delsul campo del Mantova. La rete del centrocampista ha sbloccato una sfida complicata e spianato la strada alla vittoria per 2-0, permettendo ai rosanero di consolidare il primato in classifica. Come racconta il Giornale di Sicilia, il numero 8 si è confermato una pedina fondamentale per, prezioso per corsa, sacrificio e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Segre ha seguito l'azione offensiva avviata da Palumbo e, dopo la respinta di Bardi sulla conclusione del compagno, si è fatto trovare pronto per il tap-in vincente. Una rete che ha un valore particolare, non soltanto per il peso nella partita, ma anche per il percorso personale del centrocampista, che non segnava da diversi mesi.

Il ritorno al gol dopo un lungo digiuno

Quello del Martelli è stato il 19° gol di Segre con la maglia rosanero, arrivato alla sua 158ª presenza con il Palermo. Una marcatura semplice nell'esecuzione, ma pesantissima per il momento in cui è arrivata. Dopo il gol decisivo realizzato a gennaio contro lo Spezia, il centrocampista aveva continuato a cercare la rete senza riuscire a trovarla.

In cinque anni in Sicilia non aveva mai attraversato un periodo così lungo senza segnare. Il ritorno al gol rappresenta quindi un premio alla perseveranza e alla determinazione mostrate anche nei momenti meno brillanti sotto porta. Una conferma importante, soprattutto in una stagione in cui la concorrenza a centrocampo è aumentata e il passaggio al 4-2-3-1 sembrava poter ridurre le sue occasioni per inserirsi in area avversaria.

Nonostante la presenza di un'alternativa esperta come Estevez, Inzaghi ha continuato a puntare con decisione sul numero 8, rinunciando a lui soltanto nella partita di Coppa Italia contro il Mantova. Segre si è così confermato uno degli uomini più impiegati in questo avvio di stagione, mettendo a disposizione della squadra intensità e disponibilità al sacrificio.

Un gol che interrompe anche il digiuno in trasferta

La rete segnata contro il Mantova ha interrotto anche un altro periodo senza marcature: Segre non segnava lontano dal Barbera da circa un anno e mezzo. L'ultimo gol esterno risaliva infatti all'aprile 2025, quando aveva trovato la rete contro il Catanzaro. Nella stagione successiva era riuscito a segnare altre quattro volte, sempre davanti al pubblico rosanero.

Il centrocampista ha confermato inoltre una tendenza che lo accompagna fin dal suo arrivo a Palermo: quella di riuscire a sbloccarsi nelle prime giornate di campionato. Nel 2022/23 aveva segnato alla terza giornata contro l'Ascoli, nel 2023/24 ancora alla terza contro la Reggiana, nel 2024/25 alla quinta contro la Juve Stabia e nel 2025/26 all'ottava contro il Modena. Quest'anno il gol è arrivato alla settima giornata, proprio nella trasferta che ha permesso al Palermo di rafforzare il primato.

Segre, una pedina fondamentale per Inzaghi

La prestazione del centrocampista al Martelli ha rispecchiato l'andamento della squadra. Dopo un primo tempo complicato, nel quale i rosanero hanno faticato a contenere l'intensità dei padroni di casa, nella ripresa il Palermo è riuscito a crescere, trovando maggiore organizzazione e sfruttando gli spazi concessi dal Mantova.

In questo contesto, Segre ha dimostrato di poter essere determinante anche in un sistema di gioco diverso, confermando la propria capacità di accompagnare l'azione e di arrivare in zona gol. Il suo contributo va oltre la marcatura: corsa, equilibrio e sacrificio restano caratteristiche centrali nel progetto tecnico di Inzaghi.

Per il numero 8, adesso, la speranza è che il gol di Mantova rappresenti un nuovo punto di partenza. Dopo cinque stagioni in rosanero caratterizzate da alti e bassi, il sogno è quello di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo più ambizioso: riportare il Palermo in Serie A.