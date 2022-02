Serie A, Salernitana-Milan 2-2: buona la prima per Nicola. Pioli ringrazia Rebic

Termina 2-2 il match dell'"Arechi" tra Salernitana e Milan. Esordio positivo per il neo tecnico granata, Davide Nicola, che nella gara valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie A, sfiora il colpaccio contro la capolista rossonera

Termina 2-2 il match dell'"Arechi" tra Salernitana e Milan. Esordio positivo per il neo tecnico granata, Davide Nicola, che nella gara valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie A, sfiora il colpaccio contro la capolista rossonera. La squadra guidata da Stefano Pioli trova il vantaggio al quinto minuto della prima frazione di gioco, grazie al gol di Messias. Al 29' Bonazzoli sigla il gol per la formazione di casa, ristabilendo la parità e chiudendo il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa è la Salernitana a passare in vantaggio, con Djuric che sigla il gol del momentaneo 2-1 per i campani. Al 77' il Milan trova il gol del definitivo 2-2 grazie alla rete di Rebic, su assist si Giroud.