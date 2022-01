Serie A, Salernitana-Lazio: le formazioni ufficiali del match dell’Arechi

Le formazioni ufficiali di Selernitana-Lazio, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, in programma alle 18

La Salernitana torna in campo dopo la vittoria di Verona , i biancocelesti devono riscattare la sconfitta con l'Inter. Nel secondo anticipo del sabato di Serie A , all'Arechi di Salerno pronti i padroni di casa guidati da Colantuono e la Lazio di Sarri .

Il tecnico ex Napoli si affida al tridente Immobile, Zaccagni e Pedro, fuori Felipe Anderson. C'è Patric a completare il terzetto difensivo al posto dell'infortunato Acerbi. Colantuono deve fare i conti con i diversi contagi nel gruppo squadra, di cui tre comunicati proprio a ridosso della gara. Scelte obbligate per il mister ex Atalanta.