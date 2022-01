Salernitana, Walter Sabatini ha accettato: è il nuovo direttore sportivo. I dettagli

Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana: firmerà un contratto di sei mesi, fino al prossimo 30 giugno

Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l'esperto dirigente fra le altre ex Palermo e Roma avrebbe sciolto le ultime riserve, accettando l'offerta presentata dal club campano. Un profilo fortemente voluto dal nuovo proprietario Danilo Iervolino. Contestualmente, nelle prossime ore, arriverà la risoluzione del contratto di Mariano Fabiani. In attesa dell'ufficialità, dunque, Sabatini firmerà un contratto che lo legherà alla Salernitana fino al prossimo 30 giugno 2022. E sarà subito operativo per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Colantuono per provare a centrare l'obiettivo salvezza. Con Fabiani saluterà anche il club manager, Alberto Bianchi.