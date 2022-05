Salernitana-Venezia, Nicola: “Dobbiamo fare qualcosa di epico. Rispetto a loro…”

Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, alla vigilia del recupero della 20a giornata di Serie A contro il Venezia

Ultime settimane da record per la Salernitana, che si gioca prepotentemente le sue carte in ottica salvezza. Fondamentali per i granata sono le prossime due gare di campionato, la prima è il recupero contro il Venezia e poi quella valida per la 36a giornata contro il Cagliari. Due scontri diretti da non sbagliare per i campani, impegnati come detto domani, 5 maggio, all'Arechi contro i lagunari. Alla vigilia del match, valevole per la 20a giornata, il tecnico Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa: