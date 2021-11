Salernitana-Sampdoria, Colantuono: “Non voglio alibi! Simy? Gli serve continuità”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Salernitana in vista del match contro la Sampdoria

La Salernitana si proietta alla sfida di domenica quando all'Arechi ospiterà la Sampdoria , due squadre in crisi di risultati che al momento si trovano in zona retrocessione. Il tecnico dei campani, Stefano Colantuono , intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro i blucerchiati che potrebbe segnare una piccola svolta in questa parte di stagione.

"Sono state due settimane di lavoro intense, sono molto contento dell’atteggiamento di un gruppo impeccabile in termini di disponibilità e professionalità. Da quando sono arrivato non riesco ad avere il gruppo al completo, andiamo avanti senza cercare alibi. La partita è importante così come quella di Cagliari, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Simy? Me lo tengo ben stretto, nell’arco di un campionato ci sono dei momenti in cui sei meno brillante. Ci ho parlato, deve stare sereno perché ha sempre segnato. Il suo percorso è stato travagliato, forse avrebbe bisogno di continuità. Ma siamo sempre di rincorsa e non possiamo permetterci una gestione singola di tutti gli atleti".