Salernitana, Sabatini tenta il colpo Diego Costa: le ultime sull’ex Atletico Madrid

La Salernitana prova il colpo Diego Costa. Il Ds Walter Sabatini tenta di convincere l'attaccante brasiliano per gennaio. Le ultime sulla trattativa

⚽️

La Salernitana è disposta al tutto per tutto per arrivare alla salvezza. Il neo presidente, Danilo Iervolino, ha affidato le redini del mercato all'esperto direttore sportivo Walter Sabatini. Dopo l'acquisto di Luigi Sepe e la trattativa in dirittura d'arrivo di Federico Fazio, l'ex dirigente del Palermo prova i super colpi Javier Pastore e Diego Costa.

Il centrocampista argentino non è soddisfatto dei primi mesi passati in Spagna con l'Elche e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Sabatini starebbe facendo un tentativo per arrivare al "Flaco" proprio come fece quasi tredici anni fa con il club di Zamparini.

Situazione particolare invece quella di Costa, che ha rescisso da appena una settimana il suo contratto con i brasiliani dell'Atletico Mineiro. Attualmente quindi svincolato, il 33enne attaccante ex Atletico Madrid potrebbe accettare l'offerta di Iervolino e Sabatini, i quali propongono un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza, così riporta SportMediaset.

Il ds però resta cauto sull'operazione e commenta così ai microfoni di TuttoSalernitana: "Diego Costa? Faccio una premessa, vi garantisco che è difficilissimo perchè ci sono fughe di notizie più false che vere, oggi abbiamo fatto una riunione col presidente e sono usciti dei nomi proprio mentre facevamo la riunione. Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo".