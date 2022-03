Salernitana, Sabatini: “Multeremo Ribery! Se c’erano altri giocatori in macchina…

Le parole del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini: "È successa una cosa spiacevole ma a noi interessa che Ribery stia bene"

Grande spavento per Franck Ribery che, nella notte tra domenica e lunedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Capaccio-Paestum. L'attaccante, che ha subito un trauma cranico, salterà il match contro l'Inter. Dopo aver ricevuto due multe per aver violato il codice della strada, ne riceverà anche una dal club per violazione del regolamento interno. A darne notizia in conferenza stampa è il ds del club granata, Walter Sabatini.