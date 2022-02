Salernitana, Ribery: “Salvezza, ci credo! Mbappé top, scudetto al Milan. Nicola…”

Le dichiarazioni dell'asso francese, Franck Ribery, che crede fermamente nella salvezza della Salernitana

SALVEZZA E FUTURO -"Io ci credo, mancano ancora tante partite e con la mia squadra andrei ovinque. Voglio salvare la Salernitana, per me sarebbe come un trofeo. E se continuiamo così, ce la possiamo fare. Poi non so se smetterò, ma in futuro mi piacerebbe allenare. Vorrei vincesse il Milan per Ibrahimovic, se lo merita. Dusan Vlahovic alla Juventus? Capisco la gente di Firenze, ma dovrebbero ringraziarlo. Io sono innamorato del calcio sin da piccolo sono cresciuto in strada e anche quando dovevo andare a scuola avevo sempre il pallone con me. Per me è una passione, una cosa che ho nel cuore. Questo è qualcosa che non puoi inventare, o ce l'hai o non ce l'hai. Non so sei il prossimo anno smetterò o se vorrò ancora giocare, dipende da come mi sentirò. Per me è importante che la mattina, quando vado a fare l’allenamento, io sia felice.Mi piacerebbe fare l’allenatore. Mi piace molto Carlo Ancelotti, sia come persona, sia il modo in cui pensa e in cui lavora. Mi è piaciuto tanto anche Jupp Heynckes, con il quale nel 2013 abbiamo vinto tutto con il Bayern Monaco".