Salernitana, Nicola: “Avremmo meritato di portare via punti all’Olimpico di Roma”

Delusione ma anche consapevolezza della propria forza. Queste le impressioni del tecnico granata Davide Nicola post Roma-Salernitana 2-1

"Volevo fare i complimenti ai ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale. Possiamo giocarci le nostre carte fino alla fine se giochiamo in questo modo. L'unica cosa che avremmo dovuto migliorare è quella di dover chiudere la partita sullo 0-2, è un demerito nostro ovviamente non voluto. Hanno dato tutto, sono contentissimo per i nostri tifosi perché hanno visto una squadra che darà battaglia. L'obiettivo era quello di acquisire mentalità, abbiamo incontrato anche avversari tosti e sono convinto che noi possiamo fare ancora meglio. Sarebbe stato bello portare via punti da qui, abbiamo ancora il tempo per fare qualcosa e se la squadra ha questa energia sono molto fiducioso"