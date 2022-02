Salernitana-Milan, Nicola: “Squadra viva, prestazione che dà fiducia. La salvezza…”

Finisce 2-2 il match dell'"Arechi" tra Salernitana e Milan. A termine della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, il tecnico della squadra granata, Davide Nicola, ha analizzato il pari esterno della sua formazione

"La voglia che abbiamo è quella di gratificare un pubblico travolgente. Questa squadra ha valori per proporre un certo tipo di calcio. Abbiamo tenuto testa al Milan anche dal punto di vista tecnico, siamo stati bravi a tenere alta la pressione. Ho visto una squadra viva, che ha voglia di proporre e ha voglia di migliorare. Non so cosa faremo, ma quello che faremo lo faremo grazie a questo pubblico. La soddisfazione è per l’atteggiamento messo dai giocatori e soprattutto da tutto l’ambiente. Ci siamo dati tutti una mano a vicenda. Questa squadra ha delle potenzialità: dobbiamo scendere in campo mettendoci coraggio, idee e organizzazione. Quando mi hanno chiamato ho pensato che ne valesse la pena, non ci ho pensato troppo. Quello che mi piace è il percorso, di un lavoro in cui credo. Non so se ce la faremo, ma vogliamo farcela. Ma dobbiamo capire come vogliamo farlo, già con l’atteggiamento di oggi è più probabile che arrivino certi traguardi".