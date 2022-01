Salernitana, Mazzocchi: “Piazza importante, bisogna crederci. Serviranno i fatti”

Le dichiarazioni di Pasquale Mazzocchi, nuovo acquisto della Salernitana, arrivato pochi giorni fa dal Venezia

La Salernitana approfitta della sessione di mercato invernale per rinforzare la rosa e conquistare la salvezza. Dopo l'acquisto di Luigi Sepe , il direttore sportivo Walter Sabatini ha portato alla corte di Colantuono il laterale ex Venezia , Pasquale Mazzocchi .

Il terzino si è presentato alla società granata ai canali ufficiali del club, di seguito le sue dichiarazioni: "Di obiettivi è inutile parlarne, chi sceglie Salerno deve crederci di da subito. Questa è una piazza importante che merita di stare in questa categoria. Oggi ho conosciuto i miei nuovi compagni, c'è un bel gruppo. Prometto che usciremo sempre dal campo con la maglia sudata. Il mio numero preferito è il 7 ma qui ce l'ha un fenomeno e non mi sarei mai permesso di chiederlo. Ho scelto il 30 perché è la data di nascita di un mio amico morto tanti anni fa. Sono veramente felice di essere qui, le chiacchiere le porta via il vento, adesso servono i fatti"