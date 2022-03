Juventus-Salernitana, Iervolino: “Il calcio mondo affascinante. Bianconeri corazzata”

Le parole del numero uno del club campano in vista della sfida di campionato contro la formazione bianconera

Parola a Danilo Iervolino. In programma domenica alle ore 15:00 la sfida di Serie A tra Juventus e Salernitana. Il neo presidente del club amaranto, è intervenuto ai microfoni di Si gonfia la rete, dando il suo personale punto di vista circa l'inserimento all'interno del mondo del calcio e l'elezione di Casini come nuovo presidente della Lega di Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole "Il mondo del calcio è affascinante e di grande prospettive. Come tutte le cose può essere migliorato, mi auguro che l’industria del calcio possa sposare di più l’aspetto digitale e per cercare di coinvolgere le nuove generazioni. C’è tanto da fare, però l’industria del calcio italiana ha spalle solide e robuste. Casini presidente di Lega? Ha presentato il suo progetto e noi l’abbiamo votato, è un grande giurista e risponde pienamente all’identikit di persona capace di mettere assieme gli interessi di tutti, con una giusta politica di coesione. Salerno stravede per me? Io stravedo per Salerno, i tifosi e tutta la città. Ho trovato un ambiente incredibile, una manifestazione d’affetto che mi rigenera e mi inorgoglisce. A oggi ce la stiamo mettendo tutta, in qualche partita siamo stati sfortunati, come contro il Venezia, con il Milan anche ci è andato stretto il pareggio ma il campionato è ancora lungo".