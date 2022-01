Salernitana, il nuovo acquisto Sepe: “Salvezza? Obiettivo che dobbiamo alla società”

Le dichiarazioni di Luigi Sepe, nuovo portiere della Salernitana, dopo il suo approdo nel club granata dal Parma

Sepe è intervenuto nella giornata di oggi attraverso i canali ufficiali della società, queste le sue prime dichiarazioni da calciatore della Salernitana: "Contentissimo e carichissimo di essere qui, abbiamo un obiettivo da conquistare a tutti i costi: alla fine vedremo dove saremo arrivati. Ho un po’ di esperienza in più rispetto ad altri compagni per quanto riguarda in Serie A, ma siamo tutti sulla stessa barca e dovremo seguire il nostro mister per andare avanti verso il nostro obiettivo. Il 55 non ha un vero significato, è solo un numero che mi piace. La salvezza va raggiunta per la società, che sta facendo e farà molti sacrifici, ma soprattutto per noi giocatori: se ce la faremo vorrà dire che avremo portato a termine un girone di ritorno eccezionale"