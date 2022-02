Salernitana, Iervolino: “Emozionato per lunedì. Colantuono? Ora porti risultati”

Le parole del nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, a pochi giorni dalla sfida contro lo Spezia

"Il match contro lo Spezia? Sono già emozionato ora per allora - ha dichiarato l'allenatore ai microfoni de "La Fonte" - Perché so che troverò uno stadio che mi darà un caloroso benvenuto e sono convinto che sarà un pubblico capace di rappresentare il dodicesimo uomo in campo. Non vedo l’ora. Il mister è una persona molto perbene. Ci deve portare i risultati, ora gli abbiamo costruito una bella squadra attorno".

Sul lavoro finora svolto da Sabatini: "A Sabatini per ora do dieci. Perché non era facile venire a Salerno, è stato un atto di coraggio. Non era facile in pochi giorni fare una campagna acquisti, non era facile dare serenità e dare una botta di energia ad un gruppo che era molto spento. E non era facile mettendoci la sua faccia e un impegno, un impegno, anche alla sua età, così fisicamente probante. Quindi per me a Sabatini do dieci, dieci e lode".