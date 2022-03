Salernitana, Fazio: “Bastata una telefonata, Sabatini fondamentale. La salvezza…”

Le dichiarazioni di Federico Fazio, difensore della Salernitana, a proposito della sua nuova esperienza in maglia granata

Parola a Federico Fazio . Il difensore ex Roma , approdato nella Salernitana nell'ultima finestra invernale di calciomercato, sta dando un apporto importante alla retroguardia della compagine granata per la salvezza. Due pareggi di fila per la Salernitana dall'arrivo del nuovo tecnico Davide Nicola , tra cui spicca il 2-2 contro il Milan . Il centrale argentino, presente a Milano all'evento di beneficienza di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo arrivo in Campania :

"Salvezza? Ci credo. A Salerno per soldi? No no, io la mia carriera l'ho fatta, Sabatini ha fatto tanto per me e mi ha convinto subito con un telefonata. Ho superato i problemi con la Roma, problemi più per loro con me che non al contrario. Inter? Dobbiamo fare un'impresa, ci crediamo. Dybala? Beh lo affronteremo tra due settimane..."