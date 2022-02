Salernitana, due giocatori della Primavera fermati per scippo. E Iervolino…

Due giocatori facenti parte della Primavera della Salernitana sono stati fermati dalla Polizia per scippo

La Polizia di Salerno ha preso in custodia due giocatori della Salernitana Primavera, fermati per scippo. I due minorenni sono ritenuti i responsabili di un furto avvenuto in zona Carmine, intorno alle ore 13:00 di giovedì 10 febbraio. Le forze dell'ordine sono riuscite sia ad individuare i due, che a recuperare e restituire la refurtiva prontamente conquistata agli scippatori. Anche il club granata ha confermato l'accaduto, con il presidente Iervolino che ha detto la sua in merito alla grave vicenda, condannata dal patron dei campani. Ecco le sue parole: "L'episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti. Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente entra in conflitto con i nobili valori che lo sport deve trasferire e, che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni".