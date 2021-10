Salernitana, Colantuono: “Prestazione ottima, possiamo salvarci. Ribery fondamentale”

Le parole del tecnico dei granata al termine della sfida contro il Napoli

La Salernitana sta provando a dare una decisa sterzata alla propria stagione dopo un avvio complicato, che ha fino a questo momento tenuto i campani negli ultimi posti della classifica di Serie A . I granata hanno deciso di salutare Fabrizio Castori e sostituirlo con Stefano Colantuono , con l'obiettivo di scuotere l'ambiente, trovare una risposta dai giocatori, per provare fino all'ultimo a lottare per la salvezza.

Nella giornata odierna è andato in scena il derby campano contro il Napoli, match che alla vigilia non sembrava poter avere storia. I padroni di casa hanno provato a tenere botta alla squadra di Luciano Spalletti, che però è uscita alla distanza, facendo valere le maggiori qualità nelle varie zone del campo. Al termine della sfida è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei granata Stefano Colantuono, che ha analizzato la sfida andata in scena nel pomeriggio allo stadio "Arechi" di Salerno.