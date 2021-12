Salernitana, Colantuono: “Milan? Gara ostica, in campo servirà atteggiamento giusto”

Le parole del tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia del delicato impegno contro il Milan

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A è pronta a tornare in campo con il primo anticipo della 16^ giornata . Alle ore 15:00 allo stadio “San Siro”, il Milan di Pioli e la Salernitana di Colantuono, si affronteranno dopo i rispettivi impegni contro Genoa e Juventus. A presentare il delicato impegno che attenderà domani i granata è il tecnico Stefano Colantuono , intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club campano alla vigilia.

“Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari”.