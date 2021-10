Salernitana, Colantuono: “Idee chiare. Assenze? Non ci piangiamo addosso”

Le dichiarazioni del nuovo tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia della sfida contro l'Empoli

Inevitabile la parentesi relativa ai tanti infortunati: "Si sono aggiunte altre defezioni a quelle preesistenti, mi avrebbe fatto piacere scegliere su una rosa più numerosa. Ma non abbiamo tempo e voglia di piangerci addosso, mi dispiace molto ma dobbiamo disputare una buona partita perchè bisogna vincere. In alcuni casi ci sono stati infortuni inaspettati, proprio per questo dovrò attendere domani per sciogliere le riserve. Le idee sono chiare, ma mi prendo altre 24 ore sfruttando al massimo il tempo a disposizione. Coulibaly ha un problema al tendine, non è un guaio muscolare. E' vero, abbiamo tante defezioni. Per Ruggeri non è una ricaduta, ma un problema muscolare in una zona totalmente diversa. Ci rifletteremo, è ovvio, vedremo se possiamo cambiare qualcosa ma il mio unico pensiero è rivolto al campo".