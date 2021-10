Salernitana, Colantuono: “Grande voglia di riscatto. Assenze? Non siano alibi”

Le parole del tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia della sfida contro il Venezia in programma domani alle 18:30

Giornata di vigilia per la Salernitana che, nella giornata di domani, scenderà in campo per affrontare in trasferta il Venezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto che metterà difronte due squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Lo sa bene il tecnico Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club a poco più di ventiquattro ore della sfida.