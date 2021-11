Salernitana, cessione del club: mancano i requisiti, bocciate le offerte ricevute

È scaduto qualche ora fa il termine per la presentazione di offerte vincolanti d'acquisto del 100% delle quote della Salernitana. Continua la telenovela per il club campano, attualmente di proprietà del patron Claudio Lotito

Mediagol (sc) ⚽️

Per i tifosi della Salernitana tira una brutta aria, brutte notizie, infatti, per i supporters del club granata. I "Trustee" - società incaricate di esaminare le possibili offerte -, hanno vagliato tutte le presunte proposte pervenute per l'acquisizione del 100% delle quote della società campana, bocciandole in blocco. Una vera e propria doccia fredda per chi sperava in una svolta, che tarda ad arrivare. Di seguito il comunciato ufficiale diramato sul canale Twitter ufficiale e sul sito di riferimento del club, ancora di proprietà del patron Caludio Lotito.

CHIARIMENTI SULLE OFFERTE PER L’ACQUISTO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.

I Trustee rendono noto che:

– le offerte ricevute fino ad oggi non possono essere accettate perché:

mancanti della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di Indipendenza imposti dall’atto di trust;

oppure mancanti della documentazione utile alla dimostrazione della capacità di impegnare il soggetto che rilascia la dichiarazione di Indipendenza;

oppure subordinate a condizioni e prestazioni collegate ad elementi incerti e futuri inconciliabili con il divieto di ultrattività del trust imposto dall’atto

– alcuni degli interessati, inoltre, hanno evidenziato la necessità – per formulare l’offerta – di avere più tempo a disposizione per eseguire la due diligence, anche in considerazione del fatto che il progetto di bilancio chiuso al 30 giugno 2021 della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. – con i relativi documenti collegati – è stato reso disponibile dalla società il 21 ottobre 2021 e pertanto inserito in data room in tale data.

Rilevato quanto sopra, i Trustee rendono noto di avere deciso la proroga fino al 5 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto, fermo restando che le stesse dovranno avere le caratteristiche di cui al comunicato del 5 ottobre 2021 e che i medesimi Trustee si riservano di accettare l’offerta ritenuta più vantaggiosa nel termine ‐ già indicato ‐ del 15 dicembre 2021.

TRUST SALERNITANA 2021

I Trustee

Melior Trust S.r.l.

Widar Trust S.r.l.