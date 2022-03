Salernitana, Bonazzoli: “Nulla è deciso, vogliamo l’impresa. Sogno la Nazionale”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della Salernitana, approdato in granata in estate in prestito dalla Sampdoria

"Ho sposato la causa in estate e a gennaio non sono partito perché sento la fiducia". Lo ha detto Federico Bonazzoli, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante della Salernitana, approdato in Campania nel corso della sessione estiva di calciomercato dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto: dall'obiettivo salvezza, alla possibilità di vestire la maglia della Nazionale italiana.

"Voglio giocare per questa squadra e finire il torneo con qualcosa di straordinario. L’ambiente mi è sempre stato vicino, portandomi sul palmo di una mano. Mi sento riconoscente: Salerno mi ha dato tanto e non so quanto sto restituendo. Spero di ricambiare in campo l’affetto straordinario dei tifosi", ha proseguito il classe 1997, autore fin qui di otto reti messe a segno in ventidue partite tra campionato e Coppa Italia.

NAZIONALE -"Un passo alla volta, non voglio spingermi troppo in là. In passato ho sbagliato, ero troppo giovane e carico di pressioni che non sopportavo. Ora vivo il mestiere in un’altra maniera, cerco di guardare obiettivo dopo obiettivo. Nell’azzurro ci spero, come tutti: se il campo parlerà in modo positivo, tutto arriverà di conseguenza. Credo nei sacrifici quotidiani, ma preferisco essere realista per non rimanere deluso".

SALVEZZA - "La Serie A è l’ambizione più grande che un bambino può avere. Deve scattare questo, dobbiamo pensare che l’anno prossimo vogliamo continuare a giocarci. E poi la piazza merita palcoscenici importanti, basta venire allo stadio per rendersene conto. I primi sei mesi non sono stati facili, ora dobbiamo compattarci perché siamo ancora lì, con due partite da recuperare. Nulla è deciso, speriamo di riuscire nell’impresa", ha concluso Bonazzoli.