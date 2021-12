Milan-Salernitana, Colantuono: “Approccio sbagliato. Con tanti infortuni si fatica”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara tra i granata e il Milan

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la Salernitana , che rimane ancorata all'ultimo posto della classifica di Serie A . Il tecnico dei granata, Stefano Colantuono , è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Milan, persa dai campani per 2-0, reti di Saelemaekers e Kessie entrambe nel primo tempo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ex Atalanta e Palermo :

"Il Milan ha fatto come a Genova oggi. Non mi è piaciuto il nostro approccio, sapevamo di dover soffrire, ma bisogna cercare di tenerla aperta il più possibile. E invece dopo pochi minuti eravamo già sotto di un gol. Fatichiamo a trovare l'assetto giusto, abbiamo diversi giocatori fuori. Bonazzoli e Ribery insieme? E' un'idea. Bonazzoli non ha giocato dall'inizio perchè non era al 100%. Ora è importante recuperare più giocatori impossibile. Con così tanti giocatori fuori non riesco a dare la continuità giusta"