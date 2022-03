Juventus-Salernitana, granata quasi al completo: ok Mikael, out Strandberg e Veseli

La Salernitana prepara la complicata gara in trasferta contro la Juventus, valida per la 30a giornata di Serie A e in programma domenica 20 marzo alle 15

Ogni partita diventa di fondamentale importanza per la Salernitana, in cerca di una salvezza che appare lontana giornata dopo giornata. La compagine del patron Danilo Iervolino, dopo il pareggio incoraggiante contro il Sassuolo, si prepara ad affrontare la Juventus all'Allianz Stadium, gara valida per la 30a giornata di Serie A.

Il tecnico Davide Nicola recupera l'infortunato Mikael, rimasto ai box questa settimana per un fastidio alla caviglia. Organico quasi al completo quindi per il mister ex Crotone, assenti solamente Strandberg e Veseli. Il primo, fuori dalla lista consegnata alla Lega dopo il mercato, è alle prese con il lavoro personalizzato dopo l'infortunio che lo tiene fuori da novembre, per l'albanese una lesione all'adduttore destro ancora non ristabilitasi.

Pronto il classico 4-2-3-1 in casa Salernitana. Davanti a Sepe confermati l'ex bianconero Dragusin e Fazio al centro, a destra pronto Mazzocchi mentre a sinistra ballottaggio apertissimo tra Ranieri e Ruggeri, con il primo leggermente avanti. Cerniera mediana con due maglie contese da Radovanovic, Lassana Koulibaly e Ederson, questi ultimi dal 1' contro il Sassuolo. In avanti non si tocca Bonazzoli visto lo stato ottimale di forma, così come Djuric. Terzetto offensivo completato da uno tra Perotti, Verdi e Ribery, l'ex Roma è in pole sugli altri due.