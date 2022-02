Genoa-Salernitana, Colantuono: “Sarà partita spartiacque, dovremmo essere solidi”

Le dichiarazioni di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, alla vigilia della gara di Serie A contro il Genoa

Match che sa di ultima spiaggia per la Salernitana, dopo il pareggio ottenuto contro lo Spezia. La compagine granata affronterà in trasferta il Genoa, nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Necessità, se non obbligo, di ottenere i tre punti per Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana. L'ex allenatore di Palermo e Atalanta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: