Fiorentina-Salernitana, Colantuono: “Squadra viva nonostante tutto, viola superiori”

Le parole rilasciate dal tecnico della Salernitana al termine della sfida di campionato persa in casa della Fiorentina

La Salernitana è uscita sconfitta dalla sfida esterna contro la Fiorentina , un 4-0 davvero pesante quello subito dalla compagine campana. Il tecnico dei granata, Stefano Colantuono , nel corso dell'intervista concessa nel post partita ai microfoni di DAZN ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Prestazione più che opaca, per usare un eufemismo, da parte della Salernitana che non ha praticamente mai impensierito i viola.

"Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra più forte, abbiamo sofferto il giusto poi appena subita la rete dello svantaggio ci siamo complicati la vita. Rientrare in gara poi diventa un'impresa ardua perché loro appena riescono a ripartire ti fanno male. La squadra è viva anche se abbiamo tante difficoltà a causa delle diverse assenze, a me la prestazione non è dispiaciuta. Siamo in emergenza, contento per la prestazione di Obi che è rientrato dopo qualche problemino fisico; unica nota positiva del pomeriggio probabilmente è stato l'esordio di Delli Carri".