Calciomercato Salernitana, Sabatini: “Raggiunto accordo con Perotti. Ribery…”

Le dichiarazioni di Walter Sabatini, ds della Salernitana, al termine della sessione invernale di calciomercato

"Abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Non sono esaltato ma sono moderatamente soddisfatto. Sono venuti alcuni buoni calciatori giovani ma il nostro problema sarà l'assemblaggio. Non avremo lunghe giornate per preparare una partita esiziale come quella dello Spezia che mi preoccupa un po'. I due attaccanti sono molto mobili. Sono contento anche naturalmente di Verdi e di Perotti che è un campione. Io l'ho fatto seguire nel percorso di recupero e sta bene. Sono complessivamente soddisfatto. Dragusin farà il suo, è un giocatore importante per noi. All'ultimo tuffo abbiamo rinunciato a Izzo, poteva essere importante ma non siamo riusciti a farlo. Ederson scappa un pochino ma fa bene perché sono le sue qualità. Va a cercare la porta. Avevamo bisogno anche di un punto di riferimento e abbiamo preso Radovanovic. Con tutto il rispetto di chi c'era prima, devono accettare la competizione leale e sportiva. Dietro abbiamo preso Fazio che a Roma chiamavano il Comandante per le sue doti. Quando sarà in condizione farà la differenza in fase difensiva. Vorrei tranquillizzare i tifosi e ringraziare il presidente Iervolino. Mi sono presentato con un cannone di ultima generazione perché mi ha dato le risorse per lavorare bene come mai in carriera. Ci sono tutti i presupposti per combattere e da domani inizia una nuova stagione per tutti. Domani sarà a Salerno per vedere il primo allenamento tutti insieme. Perotti non è ancora formalmente un giocatore della Salernitana, ma abbiamo l'accordo e non verrà meno a questo accordo. Nelle ultime ore c'è stata una retromarcia di Ribery che voleva andare e poi ha deciso di restare".