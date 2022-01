Calciomercato Salernitana, Sabatini: “In arrivo 6-7 giocatori. Fazio e Verdi…”

Il punto sulle trattative di calciomercato della Salernitana direttamente da Walter Sabatini, ds dei granata, da Verdi a Fazio

La Salernitana prova a sfruttare la sessione invernale di calciomercato per sperare nella salvezza. Il direttore sportivo dei granata, Walter Sabatini , ha già concluso gli acquisti di Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi , insieme alla trattativa su Federico Fazio in dirittura d'arrivo. Il dirigente, ex di Palermo e Roma , è intervenuto ai microfoni di TuttoSalernitana per fare il punto su alcuni nomi caldi del mercato dei campani. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sto trattando 50 giocatori, ne arriveranno 6-7 entro venerdì. Per Verdi del Torino si sono incontrati i presidenti, hanno ipotizzato il passaggio alla Salernitana ma ci sono ancora delle situazioni da risolvere, il ragazzo comunque mi ha dato totale disponibilità e la cosa non era scontata. Fazio verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente. Ha dato anche disponibilità di rimanere in Serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci".