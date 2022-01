Calciomercato Salernitana, primo colpo alla Sabatini: c’è Ederson dal Corinthians

Walter Sabatini sta per firmare il uso primo colpo sudamericano di calciomercato per la Salernitana: in arrivo Ederson dal Corinthians

. Il profilo è quello di un talentuoso playmaker, classe 1999, già nel giro della Nazionale brasiliana Under 20 ed il cui cartellino è di proprietà del Corinthians. Il calciatore ha disputato questa stagione in prestito con la maglia del Fortaleza, collezionando trentaquattro presenze condite da un gol e due assist. Il ragazzo arriverà a Salerno a titolo definitivo.