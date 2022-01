Calciomercato Salernitana, altro colpo per Sabatini: in arrivo Verdi dal Torino

La Salernitana sta per chiudere per l'acquisto di Simone Verdi dal Torino. L'esterno è già arrivato a Salerno per sostenere le visite mediche

La Salernitana guidata dal direttore sportivo Walter Sabatini, mette a segno il terzo colpo della sessione invernale di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi, l'ex ds del Palermo chiude con il Torino per l'acquisto di Simone Verdi. Il fantasista granata non aveva finora trovato lo spazio sperato tra le fila della formazione piemontese, e per questo ha scelto l'approdo alla compagine campana per rilanciarsi e provare a dare nuove speranze di salvezza ai granata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista classe 1992 è già arrivato a Salerno per sostenere le visite di rito, in attesa che si concludano le trattative e arrivi l'ufficialità.

Verdi lascia il Torino dopo una prima parte di stagione poco fortunata, fatta di infortuni e solamente quattro presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 88 minuti giocati sotto la guida Ivan Juric.