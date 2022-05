Atalanta-Salernitana, Nicola: “Dato il massimo, pareggio giusto. Col Venezia…”

Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, al termine della gara tra i granata e l'Atalanta, terminata in pareggio

"Teniamo sempre a vincere, ormai sono talmente innamorato dei ragazzi per la voglia che mettono ogni partita, sapevamo di giocare contro una grande squadra, le squadre di Gasperini sono sempre toste da affrontare, l'Atalanta ha giocatori di grande qualità come Zapata o Muriel. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che potevano, numericamente il pareggio è giusto, avremmo dovuto chiudere la partita prima, pensiamo adesso alla gara di giovedì. Gol evitabile? Ci sono state altre situazioni in cui l'Atalanta ci ha messo in difficoltà, il pareggio è giusto, prendere gol al 83 fa solamente innervosire ma potevano anche pareggiare prima cosi come noi potevamo vincerla prima. Ci siamo e siamo competitivi, siamo sulla strada giusta. E' stato un percorso di due mesi e mezzo, siamo cresciuti in ordine, organizzazione e prestazioni. Ammiro il lavoro che i ragazzi fanno ogni giorno, hanno emozioni genuine e tanta voglia di crescere e credere nella salvezza, è un onore per me poterli allenare. Venezia? La affrontiamo come le altre partite finora, è importante recuperare velocemente, da stasera archiviamo Bergamo e pensiamo solo alla prossima. Il pubblico ci sta dimostrando attaccamento incondizionato a prescindere dai risultati, abbiamo bisogno di loro in ogni gara per affrontare la fatica".