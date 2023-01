Pastore e il passaggio alla Roma: “Non volevo andarci, è stato difficilissimo”

Dopo avere risolto il proprio contratto con l'Elche, Pastore si prepara a salutare l'Europa per ripartire dal Qatar. L'ex Palermo, intervenuto ai microfoni di "Oh my Goal", ha ripercorso alcune tappe della sua carriera svelando un retroscena legato al suo trasferimento in giallorosso dal PSG.

"È stato difficilissimo, non volevo partire. Il cuore mi diceva di restare ancora cinque anni ma era il momento giusto, non volevo essere ostinato, anche se era complicato", ha dichiarato l'ex Palermo a Oh my Goal, prima di ammettere: "Non era giusto restare, non ero al livello di quel PSG".