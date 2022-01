Prima Pagina, Tuttosport: “Toro meraviglia. Tutto il calcio rincuora Chiesa”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Toro meraviglia". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Singo, Brekalo (doppietta), Sanabria: show granata nonostante l'emergenza Covid e Fiorentina travolta. 'Ci vediamo in campo', tutto il calcio rincuora Chiesa che deve essere operato per la ricostruzione del crociato anteriore. Stagione finita ma Federico avverte: 'Tornerò presto'. Djokovic libero, per ora".