Prima Pagina, Tuttosport: “Lucca, scatto Juve! Trattative avviate in vista di giugno”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Viva Sinner!". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Lucca, scatto Juve! Bianconeri in pole per l'attaccante rivelazione del Pisa che Mancini valuta anche per la Nazionale, trattative avviate in vista di giugno". E ancora: "Brozovic e Romagnoli, aria di rinnovo. Cairo a Vagnati: sei cessioni, poi i rinforzi".