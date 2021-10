Prima Pagina, Tuttosport: “Inter-Juve, che derby per Lucca!”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport"

"Inter-Juve, che derby per Lucca!". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Domenica la supersfida a San Siro con 56 mila spettatori, ma sul mercato è già duello per il bomber del Pisa e della B che piace tanto anche al Milan". E ancora: "Mou, disastro Roma. Storica batosta in casa Bodo".