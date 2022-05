Prima Pagina, Tuttosport: “Grande Torino per Belotti. La finale è Real-Liverpool”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Grande Torino per Belotti". Apre così la prima pagina de “Tuttosport”, oggi in edicola. “Migliaia di cuori granata dal Filadelfia a Superga. Con l'Inter torna la vera Juve. Ancelotti, un altro show. La finale è Real-Liverpool. La Ferrari regala a Leclerc un motore super per Miami".