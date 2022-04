Prima Pagina, Tuttosport: “Frattesi, famiglia Juve. Zhang-Mourinho, imbarazzi Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

"Frattesi, la mia famiglia Juve". Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Intervista esclusiva al gioiello del Sassuolo: 'Mio nonno era un bianconero sfegatato, mia nonna adora Marchisio, che storia quando lui mi ha donato la sua maglia per lei. Zhang-Mourinho, imbarazzi Inter: la Roma a 'San Siro' Toro, ti giochi il futuro: quella mano tesa a Vagnati. Il Venezia e la Sampdoria non possono più sbagliare".