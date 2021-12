Prima Pagina, Tuttosport: “Dove vai Dybala? Paulo assente anche contro il Cagliari”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Dove vai Dybala?". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Paulo assente anche contro il Cagliari, non ha ancora firmato il nuovo contratto. La Dea cerca riscatto a Marassi. Salernitana, stop per Covid?". E ancora: "Vagnati, offerta per Piton. Dimarco: 'Juric e Simone che maestri'".