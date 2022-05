Prima Pagina, Tuttosport: “Belotti ora o mai più. W Miretti, speranza e pazienza”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

“Belotti ora o mai più”. Apre così la prima pagina de “Tuttosport”, oggi in edicola. “W Miretti, la speranza che nasce dalla pazienza. Arbitri, l'ennesimo pasticcio. Leao fra scudetto e Premier ma Investcorp prova a blindarlo. Pasalic gela la Salernitana all'88'. Adesso due spareggi salvezza. Festa Mihajlovic: via dall'ospedale e domenica in panchina col Bologna".