Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “L’Inter rifà paura. Catania, è finita”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“L’Inter rifà paura”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Scudetto show, una notte a -1. Che prova di forza: 2-0 al VeronaBarella e Dzeko in gol, super Perisic. Inzaghi è in corsa: ‘Ottimi segnali’. Pioli, la prova Toro. I rossoneri vogliono ripartire subito per tenere il primato. Brekalo-Leao, ecco perché può decidere la sfida fantasia. Lentini: ‘La spinta di Theo contro le trappole di Juric’. Napoli-Fiorentina, Spalletti: ‘Qui ci sentiamo supereroi’. Antognoni: ‘Occhio, la Viola è bella’. Il risveglio di Vlahovic. Un colpo da Champions per la rimonta Juve. È da solo sul trono del gol”. Infine, in taglio alto: “Roma, Lazio e Atalanta: eurosprint. Clamoroso al Cibali: Catania, è finita. Fuori dalla Serie C”.