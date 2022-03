Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Juve spacca finale. Botman-Milan sì”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Juve spacca finale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "La Signora vince 1-0 a Firenze. Botman-Milan sì. L'olandese ha l'accordo con i rossoneri. Ricaricare Barella: Inzaghi studia come non mandare fuori "giri" il motore dell'Inter. Il Chelsea in vendita".