Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Gran finale Juve. Ibra e Lautaro…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Gran finale Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Coppa Italia: sarà rivincita con l’Inter. La Fiorentina battuta anche allo Stadium: 2-0 con gol di Bernardeschi e Danilo. Allegri rilancia:«lo qui almeno altri tre anni». Max, chance per evitare zero titoli. Derby scudetto. Ibra: il rinnovo con il Milan dipende da Investcorp. Fuorigioco: rivolta rossonera. E resta il dubbio degli arbitri. Lautaro: obiettivo Tripletino col futuro in sospeso. José ritorna a San Siro e prepara il Mouro Roma. Spinge Krol: ‘Napoli, non sei più tu. A Osimhen serve Mertens’. È un Verdi… speranza. La Salernitana vince e ora non è più ultima”.