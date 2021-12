Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Diavolo che rabbia. Inter, che guaio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Diavolo che rabbia”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Champions: Milan, addio Europa. Delusione a San Siro: troppo Liverpool e Ibrahimovic in serata no. Tomori illude, poi Salah e Origi ribaltano la gara. I rossoneri sono ultimi: ora tutto sullo scudetto. Inter, che guaio. Al Bernabeu una sconfitta che fa male. Respinta dal Real, resta seconda. Barella espulso rischia due gare. L’Atalanta cerca il tris. Se vince va agli ottavi per la terza volta di fila e le italiane diventano tre. Niente è impossibile per i ragazzi del Gasp. Juve, missione primo posto. Allegri già qualificato, ma insegue la pole e spera che il Chelsea… La figlia su Ferrero: ‘Papà fuori di testa’. L’ex presidente della Intercettazioni e veleni: ‘Non ho soldi per mangiare, rischio la galera’. Samp accusato anche in famiglia. E il club spera nella cordata Vialli. La svolta Udinese: Gotti esonerato, per ora c’è Cioffi”.