Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Irreal Madrid, pazzesca rimonta. Missione Roma”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Votiamo Milan". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il verdetto dei campioni del Mondo. Nove milioni per la maglia, Diego è sempre da record. Carissimi Morata e Kean il riscatto della Juve costa più di 60 milioni. Semifinale d'assalto, Abraham e Zaniolo in missione per la Roma. Irreal Madrid. Pazzesca rimonta sul City, Ancelotti alla 5' finale. Grande Torino, Cairo all'anniversario di Superga".