Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La finale d’Italia”. De Laurentiis e il Bari…

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

“La finale d’Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Sarà la Juve a sfidare I'Inter per la Coppa: Allegri vuole la rivincita. Dopo l’1-0 dell’andata, battuta la Fiorentina anche allo Stadium. Di Bernardeschi e Danilo i gol del successo. Italiano: «Noi a testa alta, ora lo sprint in campionato». Appuntamento all'Olimpico I'11 maggio. Euforia Roma: un milione per Mourinho. Per il Leicester tagliandi terminati: 140mila in coda sul sito web. Entro fine stagione sarà superato il tetto di presenze in era Covid. Il caso biglietti: proteste e Milan Lazio fuori casa. Sarri in emergenza: sciopero dei tifosi, stadio ‘rossonero’ e giocatori con l'influenza. Verdi fa sognare la Salernitana. In pieno recupero la rete della vittoria: in coda i granata agganciano Genoa e Venezia. Luigi De Laurentiis, la B e un pubblico da primato: «Non toglietemi questo Bari». Domenica al San Nicola una festa da 30.000. Il presidente del club pugliese tra ricorsi, multiproprietà e Ibra”.