Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Insigne, che show. Lazio, si fa dura”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport"

"Moratti al Var". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "<<Il finale di Juve-Inter '98 non l'avrebbe cambiato neanche il video>>. E Chiellini non perdona Cristiano: <<Meglio se fosse andato via prima>>". E ancora: "Insigne, che show. Lazio, si fa dura. Roma da incubo. Mou: Colpa mia. Ballardini all'esame Toro. Samp-Spezia è da paura".